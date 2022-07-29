Иркутск, 29 июля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Девять миллионов рублей направят на поддержку детских художественных школ в Иркутской области, сообщает 29 июля талерам-канал правительства региона. Уже известно, что средства впервые выделят из регионального бюджета и направят на улучшение материальной и технической базы детских художественных школ. Учреждениям необходимы мольберты, этюдники, наборы предметов для натюрмортов, наглядные пособия.

Анна Алябьева ИА REGNUM Мастер-класс по рисованию для самых маленьких

«Художественные школы и художественные отделения детских школ искусств давно нуждаются в комплексной поддержке. По другим программам мы закупаем в основном музыкальные инструменты и оборудование для обучения юных музыкантов, но наши будущие художники тоже должны быть обеспечены всеми необходимыми материалами», — отметила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

Поддержку получат учреждения, которые пройдут специальный конкурсный отбор министерства культуры и архивов Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» в Иркутской области провели конкурс и выбрали лучшие практики работы с одаренными детьми, его участниками стали 115 педагогов школ, организаций дополнительного образования, колледжей и техникумов, а победителей стало трое.

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