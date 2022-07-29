Ставрополь, 29 июля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 28 июля утонули три человека, двое из которых были несовершеннолетними. Несчастный случай произошел неподалеку от села Винсады Предгорного муниципального округа. Одна из погибших — женщина 28 лет, вторая — её четырехлетняя дочь, третий — подросток, брат женщины, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

ingushetia. sledcom.ru Водоем

Инцидент произошел днем 28 июля, когда женщина со своими малолетними детьми и несовершеннолетними братьями отдыхали на берегу водоема, не оборудованного для плавания.

«Четырехлетняя девочка упала в воду, женщина бросилась за дочерью и начала тонуть. Подросток попытался спасти сестру и ребенка. В результате трагедии женщина и несовершеннолетние погибли», — сообщили подробности в СК по региону.

По факту гибели троих человек СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Допрашиваются очевидцы, назначены судебные экспертизы.