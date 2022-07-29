Москва, 29 июля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Из порта Одессы может выйти первое судно с зерном уже 29 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

Источник рассказал, что первое судно с зерном может по созданному коридору покинуть Одесский порт уже 29 июля. Однако уточнил, что это событие произойдёт, если не случится форс-мажор.

Ранее о том, что из Одессы вскоре начнутся поставки зерна, сообщил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс.