Село Арылах, Якутия, 29 июля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Жители села Арылах в Мирнинском районе Якутии публикуют в соцсетях видео, по которым понятно, что верховой пожар возле населённого пункта возобновился. Ситуацию усугубляет усиление ветра, сообщил 29 июля «Якутск Вечерний».

Лесной пожар

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Пожар стал вновь угрожать селу поздно вечером 29 июля. По громкоговорителю людей просили эвакуироваться, было видно пламя. С лесным пожаром борются при помощи воздушных судов и техники. Мобилизованы добровольцы. Местные жители опасаются, что огонь вновь может перекинуться на дома.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в селе Арылах больше не представляет опасности для жилых построек, заявили ранее в оперативном штабе Якутии. Возгорание отметили как локализованное.