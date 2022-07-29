Москва, 29 июля 2022, 08:34 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контакт с сербским полузащитником Сашей Зделаром. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Отмечается, что соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на три года с возможностью продления.
Зделар играл в сербских «Партизане» и «Белграде», греческом «Олимпиакосе» и испанской «Мальорке». В прошлом сезоне он провёл 50 матчей за «Партизан» и отдал восемь голевых передач.
Зделар является чемпионом Греции и двукратным обладателем Кубка Сербии.