Москва, 29 июля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контакт с сербским полузащитником Сашей Зделаром. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Pfc-cska.com Стадион «ЦСКА»

Отмечается, что соглашение с 27-летним футболистом рассчитано на три года с возможностью продления.

Зделар играл в сербских «Партизане» и «Белграде», греческом «Олимпиакосе» и испанской «Мальорке». В прошлом сезоне он провёл 50 матчей за «Партизан» и отдал восемь голевых передач.

Зделар является чемпионом Греции и двукратным обладателем Кубка Сербии.