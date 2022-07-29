Уфа, , 08:40 — REGNUM Рейдовые мероприятия на автотрассах усилят сотрудники ГИБДД в Башкирии. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Инспектор ГИБДД Gibdd.ru

Он сообщил, что 28 июля в Чишминском районе на 1429 км автотрассы М-5 «Урал» прошли массовые проверки пассажирских автобусов. За несколько часов инспекторы ГИБДД проверили свыше 150 автобусов и автомобилей «Ларгус», которые осуществляю пассажирские перевозки. В результате специалисты выявили 27 нарушений правил дорожного движения.

«Мною принято решение усилить рейдовые мероприятия на автодорогах Уфа — Янаул, Уфа — Инзер — Белорецк, Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки. Кроме того, личный состав будет останавливать водителей на федеральных трассах М-7 «Волга», М-5 «Урал» и Р240 Уфа — Оренбург», — сообщил он.

Отмечается, что особое внимание инспекторы будут уделять соблюдению основных положений к допуску автомобилей к эксплуатации, контролю за техническим состоянием автобусов и соблюдению требований к режиму отдыха и труда водителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокурор Башкирии поручил организовать проверку автошкол в республике.