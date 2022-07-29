Москва, 29 июля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Москве с 9 по 11 сентября состоятся выборы муниципальных депутатов. Впервые на выборах используют электронный список избирателей, сообщается на портале мэра столицы.

Yarregion.ru Выборы

Электронный список избирателей сделает онлайн-голосование удобнее, значительно упростит процедуру выборов и уменьшит количество возможных недочетов: исчезнут ошибки, связанные с хранением данных на бумаге и человеческим фактором.

Отмечается, что в электронном списке учтены абсолютно все избиратели Москвы вне зависимости от способа голосования (на участках, онлайн или дома). Просматривать его и проверять число проголосовавших смогут все члены избирательных комиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, порядок дистанционного электронного голосования на муниципальных выборах утвержден в Москве.

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