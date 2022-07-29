Кемерово, , 08:34 — REGNUM В Кемеровской области на лечении находятся 843 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Днём ранее, 28 июля, на лечении оставались 475 кузбассовцев с коронавирусом.

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За прошедшие сутки было выявлено 77 новых носителей коронавируса. За это же время шесть человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 167 587 случаев заражения коронавирусом, 164 230 человек выздоровели, 2514 пациентов скончались.