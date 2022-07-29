Томск, 29 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Томске перед судом предстанет председатель потребительского кооператива по обвинению в хищении более 4,6 млн рублей у 16 обманутых пайщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, с февраля 2020 по май 2021 года обвиняемый получал от граждан деньги в виде вкладов с условием возврата их с процентами. Однако выплат последние так и не дождались, а прибыль председатель потратил на свои нужды.

«Преступная деятельность фигуранта была пресечена оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Советскому району г. Томска», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени 16 человек признаны потерпевшими. На имущество обвиняемого был наложен арест.