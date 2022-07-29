Донецк, 29 июля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщили 29 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:10 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки один человек погиб, 22 человека, в том числе один ребёнок, получили ранения при обстрелах территории Донецкой Народной Республики украинскими боевиками.

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