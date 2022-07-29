Чита, 29 июля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В связи с поднятием уровня воды в р. Читинка, 29 июля закрыто движение транспортных средств в г. Чите по ул. Лазо от ул. Богомягкова до ул. Завалишина, сообщает телеграм-канал министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Мэрия Читы Пляж в Чите

Автомобилистов просят пересмотреть маршрут движения, соблюдать требования ПДД.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с подъёмом уровня реки Чита и выходом воды на пойму, городские чиновники записали ряд сообщений, призвав граждан к эвакуации.

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