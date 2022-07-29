Тбилиси, 29 июля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Четыре депутата парламента Грузии, покинувшие ряды правящей партии «Грузинская мечта», создадут движение, которое будет бороться за то, чтобы страну не втянули в войну с Россией. Об этом заявил 28 июля на брифинге один из депутатов Созар Субари.

Валерия Иванова ИА REGNUM Надпись «Миру — мир!» на возвышенности

Он отметил, что сделанные ранее ими заявления о попытках посла США в Тбилиси Келли Дегнан добиться, чтобы Грузия вступила в конфликт, якобы подтверждаются тем, что она встречалась с основателем «Мечты», экс-премьером Бидзиной Иванишвили.

«Мы говорили всё это время, что существовала угроза втягивания Грузии в войну. Сегодня эта угроза уменьшилась, но не устранена полностью. Угроза существует», — сказал Субари.

Депутат заявил, что он и его соратники продолжат обнародовать информацию о том, что происходит за кулисами политики. Это, по их мнению, должно пойти на пользу стране.

Напомним, в июне вместе с Субари о выходе из «Мечты» заявили Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе. Они сделали ряд заявлений, в которых обвинили Вашингтон и Брюссель в провоцировании переворота в Грузии, а также заявили, что Запад добивается от страны открытия «второго фронта» России. 28 июля к ним решил присоединиться еще один депутат, вышедший из правящей партии, — Гурам Мачарашвили.