Москва, 29 июля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать ситуацию с организацией летнего оздоровительного отдыха в вузах, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Комитету по контролю дано поручение проанализировать ситуацию в течение недели. Затем обратиться в правительство для последующего принятия решений и установления ответственных за срыв летнего отдыха студентов и преподавателей в ряде вузов», — сказал Володин.

Он обратил внимание на то, что парламентариям поступают обращения рассмотреть вопрос, связанный с организацией летнего оздоровительного отдыха в высших учебных заведениях. Во многих регионах вузовские турбазы после закрытия в связи с пандемией в 2020 году не работают до сих пор, что недопустимо.

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