Вашингтон, 29 июля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Пренебрежительное отношении президента Украины Владимира Зеленского к внутренним проблемам американских граждан на фоне постоянных требований поддержки от Вашингтона недопустимо. Такое мнение в статье издания National Review высказал автор публикации Нейт Хохман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Он напомнил о том, что в недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану украинский лидер назвал инфляцию «делом второстепенным». На замечание ведущего о том, что все больше американских граждан сомневаются в необходимости тратить Вашингтоном столько средств на конфликт в Европе в условиях внутренних проблем, он ответил, что «инфляция — ничто, и коронавирус — ничто». При этом Зеленский подчеркнул, что украинские граждане «борются за абсолютно общие ценности», что важнее.

Добавим, что, согласно недавнему опросу исследовательского центра Пью, семеро из десяти жителей США считают инфляцию «очень большой проблемой для страны».

«Американские опросы президент Украины, наверное, не читает, но наверняка в курсе, что инфляция — это проблема, которая существует во всем мире», — отметил Хохман.

Автор публикации также подчеркнул, что «при всём уважении к Зеленскому не ему определять внешнюю политику США». По словам Хохмана, «внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа», а Владимиру Зеленскому следует отказаться от «мутных отсылок к неким «общим ценностям».

«Мы страна исключительно щедрая, но всему есть пределы», — констатировал журналист.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что США поддерживают Украину в объёме, который недостаточен для победы киевского режима. Он потребовал увеличить помощь Киеву, отметив, что США являются мировой экономикой и поэтому должны поддерживать Украину финансированием, а также обязаны предоставлять ей оружие.

Напомним, критике со стороны США Зеленский подвергается не впервые. Так, резкую реакцию со стороны нескольких членов палаты представителей США вызвала его фотосессия с супругой Еленой Зеленской для журнала Vogue. Как заявила конгрессвумен Майра Флорес, «пока мы посылаем Украине помощь в размере 60 миллиардов долларов, Зеленский принимает участие в фотосессиях для журнала Vogue. Эти люди принимают нас за кучку простофиль».

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