Москва, 29 июля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Бывший шахтёр Игорь Веселов в Народной милиции Луганской Народной Республики прошёл путь от заряжающего артиллерийского орудия до старшего офицера батареи. Об этом 29 июля сообщает РИА Новости.

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В министерстве рассказали, что лейтенант Игорь Веселов по профессии шахтер, однако он всегда мечтал связать свою жизнь с армией. В 2014 году он начал службу в рядах Народной милиции. Сначала был заряжающим, затем наводчиком, после командиром артиллерийского орудия.

Сейчас Веселов — старший офицер батареи. Его подразделение в ходе контрбатарейной борьбы уничтожило несколько артиллерийских батарей противника. В числе поражённых целей — американская артиллерийская система М-777.

«Артиллеристы 2-го армейского корпуса ЛНР, проявляя высокий профессионализм, поражают взводные опорные пункты, укрепрайоны ВСУ, артиллерийские батареи и живую силу противника», — отметили в Минобороны России.