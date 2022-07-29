Тюмень, 29 июля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Тюмени в связи с празднованием 436-летия города некоторые улицы будут перекрыты в течение двух дней. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Схема движения автобусов в Тюмени на празднование Дня города

С 29 июля в 18:00 до 01:00 31 июля — будет прекращено движение по ул. Володарского от Водопроводной до 8 Марта; и с 19:00 29 июля по 21:00 30 июля — по ул. Кирова от Ленина до Урицкого; с 8:00 30 июля по 2:00 31 июля — по ул. Ленина от Республики до Перекопской; с 21:00 30 июля по 1:00 31 июля — по ул. Республики от Челюскинцев до Коммунистической, по ул. Ленина от Республики до Перекопской. Время указано местное.

В День Тюмени 30 июля перекроют движение транспорта по улицам: 7:00–22:00 — по ул. Орджоникидзе от Ленина до Герцена; 8:00–22:00 — по ул. Механической от Максима Горького до Холодильной; 20:00–23:00 — по ул. Береговой от Щербакова до Поперечной, ул. Красноармейской от Заозерной до Береговой, ул. Поперечной от Заозерной до Береговой; 8:00–21:00 — по ул. Республики от Перекопской до Коммунистической.

День города в Тюмени отметят 29–30 июля 2022 года с размахом. На открытых площадках состоятся концерты Вячеслава Бутусова, группы «140 ударов в минуту», группы «Ассорти», кавер-певицы RiKotta. Кроме того в программе праздника большой гастрономический фестиваль, два фейверка, фестиваль колокольного звона, народное гуляние «Тюмень мастеровая», фестиваль «Танцующий город» и фестиваль мороженого.