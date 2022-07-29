Чита, 29 июля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В связи с подъемом уровня реки Чита и выходом воды на пойму, глава администрации Центрального района Игорь Калмыков обратился к жителям, сообщает 29 июля телеграм-канал мэрии Читы.

Цитата с сайта ИА «Чита.ру» Каштакский мост в Чите

«В настоящее время администрация городского округа «Город Чита» проводит инженерные работы по укреплению берегов. Обращаемся к вам с настоятельной просьбой, те, кто имеют домовладения и земельные участки на территории, подверженной подтоплению, приняты меры по своевременному вывозу ценных вещей и транспортных средств. Необходимо быть бдительными.

Администрация Центрального района просит жителей сохранять спокойствие. Ведется постоянный мониторинг обстановки, задействованы все оперативные службы», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с подъёмом уровня реки Чита и выходом воды на пойму, глава администрации Железнодорожного района Алексей Пономарёв также обратился к жителям и призвал к эвакуации.