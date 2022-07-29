Чебоксары, , 08:22 — REGNUM В Чувашии в Новочебоксарске проведут паспортизацию дорог с оценкой их технического состояния. Это коснётся более 50 магистральных участков и свыше 20 проездов. Подрядчиком стал компания из Санкт-Петербурга. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дороги Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком является управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска. Мэрии понадобились проекты организации дорожного движения и проведение паспортизации городских дорог с оценкой технического состояния по результатам их диагностики.

Исполнитель должен измерить протяжённости дорог, обследовать их по ряду параметров, в том числе определить их категорию, класс и дать характеристику проезжей части, а также сделать видеосъёмку. Также представлен перечень дорог, которые предстоит паспортизировать: в него вошли 54 центральные дороги протяжённостью более 100 км и 21 проезд (заезд).

Начальная цена контракта составляла 4 360 000 рублей. По итогам электронного конкурса стоимость работ снижена до 2 400 000 рублей. Данные средства будут выделены из муниципального бюджета Новочебоксарска.

Контракт заключён с обществом «Контодор» (г. Санкт-Петербург). Паспортизация дорог в Новочебоксарске должна быть завершена к 1 декабря 2022 года.