Чебоксары, 29 июля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Чувашии в Новочебоксарске проведут паспортизацию дорог с оценкой их технического состояния. Это коснётся более 50 магистральных участков и свыше 20 проездов. Подрядчиком стала компания из Санкт-Петербурга. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Заказчиком является управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска. Мэрии понадобились проекты организации дорожного движения и проведение паспортизации городских дорог с оценкой технического состояния по результатам их диагностики.

Исполнитель должен измерить протяжённости дорог, обследовать их по ряду параметров, в том числе определить их категорию, класс и дать характеристику проезжей части, а также сделать видеосъёмку. Также представлен перечень дорог, которые предстоит паспортизировать: в него вошли 54 центральные дороги протяжённостью более 100 км и 21 проезд (заезд).

Начальная цена контракта составляла 4 360 000 рублей. По итогам электронного конкурса стоимость работ снижена до 2 400 000 рублей. Данные средства будут выделены из муниципального бюджета Новочебоксарска.

Контракт заключён с обществом «Контодор» (г. Санкт-Петербург). Паспортизация дорог в Новочебоксарске должна быть завершена к 1 декабря 2022 года.