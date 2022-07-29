Донецк, , 08:21 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, сообщили 29 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:02 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский, Петровский районы): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки один человек погиб, 22 человека. в том числе один ребёнок, получили ранения при обстрелах территории Донецкой Народной Республики украинскими боевиками.

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