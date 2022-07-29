Москва, 29 июля 2022, 08:19 — REGNUM По итогам дня 28 июля баррель нефти марки Brent подорожал на 0,40%, до $107,75. Рост котировок наблюдался с азиатской сессии и прекратился после публикации американской статистики, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти
Добыча нефти
Bashneft.ru

Индекс ВВП США оказался отрицательным второй квартал подряд. Экономика США сократилась на 0,9% в годовом исчислении против прогноза 0,5% и находится в состоянии технической рецессии. В I квартале ВВП США упал на 1,6%.

Однако министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и глава ФРС США Джером Пауэлл отказываются признавать рецессию и транслируют через СМИ, что отрицательные значения ВВП, это необходимое замедление экономики перед будущим ростом.

Сегодня, 29 июля, на торгах в Азии нефть марки Brете подешевела на 5,50%, до $101,80. Резкое снижение котировок могло вызвать заявление представителя министерства торговли Китая о том, что внешняя торговля Китая столкнулась с высокими рисками, трудностями и неопределенностью.

Падение может остановиться на европейской сессии, поскольку доллар дешевеет на Форекс, а участники рынка по-прежнему опасаются сокращения предложения российской нефти на рынке.

Если покупатели не смогут защитить зону $98–100, то тогда придется ожидать коррекции до уровня $90. Сегодня вечером Baker Hughes представит данные по бурению в США.

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