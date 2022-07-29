Москва, 29 июля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. По итогам дня 28 июля баррель нефти марки Brent подорожал на 0,40%, до $107,75. Рост котировок наблюдался с азиатской сессии и прекратился после публикации американской статистики, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Bashneft.ru Добыча нефти

Индекс ВВП США оказался отрицательным второй квартал подряд. Экономика США сократилась на 0,9% в годовом исчислении против прогноза 0,5% и находится в состоянии технической рецессии. В I квартале ВВП США упал на 1,6%.

Однако министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и глава ФРС США Джером Пауэлл отказываются признавать рецессию и транслируют через СМИ, что отрицательные значения ВВП, это необходимое замедление экономики перед будущим ростом.

Сегодня, 29 июля, на торгах в Азии нефть марки Brете подешевела на 5,50%, до $101,80. Резкое снижение котировок могло вызвать заявление представителя министерства торговли Китая о том, что внешняя торговля Китая столкнулась с высокими рисками, трудностями и неопределенностью.

Падение может остановиться на европейской сессии, поскольку доллар дешевеет на Форекс, а участники рынка по-прежнему опасаются сокращения предложения российской нефти на рынке.

Если покупатели не смогут защитить зону $98–100, то тогда придется ожидать коррекции до уровня $90. Сегодня вечером Baker Hughes представит данные по бурению в США.

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