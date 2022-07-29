Чита, , 08:18 — REGNUM В связи с подъёмом уровня реки Чита и выходом воды на пойму, глава администрации Железнодорожного района Алексей Пономарёв обратился к жителям, сообщает 29 июля телеграм-канал читинской мэрии.

Паводок в Чите Мэрия Читы

«Прошу сохранять спокойствие, приготовить документы, а ценные вещи поднять выше с пола. Ведется постоянный мониторинг обстановки. Все оперативные службы работают», — сказал Алексей Пономарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеграм-канал администрации Железнодорожного района Читы с поднятием уровня воды в р. Чита, призвали горожан приготовиться к эвакуации, собрать ценные вещи и документы.