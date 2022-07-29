Река Чита вышла из берегов и хлынула в город
Чита, 29 июля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В связи с подъёмом уровня реки Читы и выходом воды на пойму, глава администрации Железнодорожного района Алексей Пономарёв обратился к жителям, сообщает 29 июля телеграм-канал читинской мэрии.
Мэрия Читы
Паводок в Чите
«Прошу сохранять спокойствие, приготовить документы, а ценные вещи поднять выше с пола. Ведется постоянный мониторинг обстановки. Все оперативные службы работают», — сказал Алексей Пономарёв.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеграм-канал администрации Железнодорожного района Читы с поднятием уровня воды в реке Чите призвал горожан приготовиться к эвакуации, собрать ценные вещи и документы.
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