Тере-Хольский район, Тыва, 29 июля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Туве перед судом за превышение полномочий предстанет бывший глава администрации Тере-Хольского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Туве Недостроенные детские спортивные площадки. Тува

По данным следствия, в сентябре 2020 года он заключил с директором МУП контракты на установку двух спортивных детских универсальных площадок на сумму более 900 тыс. рублей. Несмотря на то, что работы были выполнены частично и некачественно, обвиняемый подписал документы с ложными сведениями. благодаря чему подрядчику перечислили 490 тыс. рублей.

«Указанные действия обвиняемого повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства, а также материальный ущерб администрации муниципального района на указанную сумму», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы в ближайшее время направят в суд. Дело против директора МУП, которого обвиняют в мошенничестве. также направлено для рассмотрения в суд.