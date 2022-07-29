Уфа, 29 июля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Поезд «Ласточка», курсирующий по маршруту Уфа — Раевка — Уфа, запустили в Башкирии. Об этом 29 июля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Ласточка

Глава региона отметил, что это одно из самых популярных направлений у местных жителей. Время в пути займет 1 час 40 минут. Из Уфы поезд, в составе которого пять вагонов, отправляется в 9:04 часов, из Раевки — в 17:03 часов (по местному времени).

«Вы знаете, что ещё один современный поезд, «Орлан», соединяет Уфу и Оренбург. Осталось открыть маршрут на восток республики. И в ближайшее время мы это обязательно сделаем», — сообщил он, отметив, что в республике планируют до декабря запустить вторую пару поездов по всем направлениям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что поезд «Ласточка» в Башкирии, курсирующий по маршруту из Уфы в Приютово и обратно, был запущен в апреле 2022 года.