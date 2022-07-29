Благовещенск, 29 июля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В путеводитель по промышленному туризму России попали космодром «Восточный» и прииск «Соловьёвский», расположенные в Приамурье. Об этом 29 июля сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

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Он заявил о намерении усилить работу по популяризации этих объектов. На них проводят экскурсии, но пока об этом знают немногие.

«Особенно важно, чтобы наша молодёжь увидела такие объекты своими глазами, а не через экран гаджета. Ведь только личный опыт может разбудить интерес к профессии и желание самим стать частью чего-то значимого», — отметил глава региона.

Он рассказал, что на космодроме туристы смогут оценить грандиозность объекта и увидеть запуск космического аппарата. На золотодобывающем предприятии посетителям расскажут, «чем отличается россыпное золото от рудного, в каких объемах его добывают и почему на прииске считают, что главное золото — это не металл, а люди, добывающие его», рассказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле «Роскосмос» открыл для посещений космодром Восточный после почти двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса.