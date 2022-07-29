Циндао, Китай, 29 июля 2022, 08:09 — REGNUM Идущая против России гибридная война начинает затрагивать и Китай, заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов на открытии форума СМИ и аналитических центров стран ШОС на тему «Совместное определение будущего, старт нового пути развития» в Циндао.
Очевидным стало и то, что информационные технологии получили прямое военное применение, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предостерег его от вмешательства в ситуацию с Тайванем.
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