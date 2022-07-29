Чита, 29 июля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В ряде районов Читы 29 июля ухудшилась паводковая обстановка. Как сообщает телеграм-канал администрации Железнодорожного района, в связи с поднятием уровня воды в р. Чите горожан просят приготовиться к эвакуации, собрать ценные вещи и документы.

Мэрия Читы Паводок в Чите

«Автобусы для эвакуации в п. Заречный находятся на пересечении улиц Аграрная и Овощная; в п. Биофабрика — возле м-на Олимп.

Пункты временного размещения находятся в школе №17 (ул. Ямаровская, 4) и школе №45 (ул. Горбунова, 45)», — пояснили чиновники.

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Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ухудшением паводковой ситуации в Читинском районе и краевой столице прокурор Забайкальского края Максим Ершов поручил подчиненным прокурорам принять меры к усилению прокурорского надзора за исполнением законодательства о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, соблюдением прав граждан, пострадавших от них.

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