Нижнеингашский район, Красноярский край, 29 июля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Нижнеингашском районе Красноярского края правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария произошла 29 июля на 1154 км трассы Р-255 «Сибирь».

УГИБДД по Красноярскому краю ДТП в Красноярском крае

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым фургоном Ford Transit под управлением водителя 1975 года рождения.

«В результате ДТП пассажирка автомобиля Lexus погибла на месте, водителю Lexus, водителю и пассажиру автомобиля Ford Transit потребовалась медицинская помощь», — отметили в ведомстве.