Чита, 29 июля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В связи с ухудшением паводковой ситуации в Читинском районе и краевой столице прокурор Забайкальского края Максим Ершов поручил подчиненным прокурорам принять меры к усилению прокурорского надзора за исполнением законодательства о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, соблюдением прав граждан, пострадавших от них, — сообщает 29 июля телеграм-канал надзорного ведомства.

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Прокуроры организовали постоянный мониторинг ситуации, в том числе сообщений в средствах массовой информации, а также конструктивное взаимодействие и обмен информацией с органами местного самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами.

В районах, где произошло подтопление населенных пунктов, прокуроры установят численность пострадавшего населения, количество уничтоженных (разрушенных, затопленных) домов, проверят полноту и своевременность принимаемых мер по эвакуации населения, созданию пунктов временного размещения граждан, оказанию населению необходимой медицинской помощи, обеспечению лекарственным средствами, одеждой, питанием, водоснабжением.

В пунктах размещения граждан будут работать также временные приемные прокурора, рассмотрение поступивших обращений будет осуществляться в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 июля, в МЧС РФ сообщили, что в Забайкалье остаются подтопленными 90 приусадебных участков и 28 жилых домов.

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