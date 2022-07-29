Уфа, , 08:05 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

ДТП Pixabay.com

Сообщается, что утром 29 июля спасатели получили информацию о том, что на автотрассе Стерлитамак — Салават около населенного пункта Заливное столкнулись маршрутный микроавтобус марки Форд Транзит, легковые автомобили марок Фолькцваген Поло и Тойота Королла.

Отмечается, что в салоне маршрутного автобуса ехали пять человек, детей не было. Сотрудники спасательного ведомства произвели деблокирование.

Сообщается, что в этом ДТП к счастью никто не погиб, получили травмы четыре человека. Трех пассажиров маршрутного автобуса и водителя автомобиля марки Фолькцваген Поло доставили в городскую больницу № 1 г. Стерлитамак для осмотра.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в связи с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий в Башкирии Управление ГИБДД по региону устанавливает контроль за местами проведения дорожных работ.