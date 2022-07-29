Южно-Сахалинск, , 08:00 — REGNUM На Курилах в селе Китовое завершается строительство двух арендных домов, в которые заедут 42 семьи работников бюджетной сферы, рыбной отрасли и муниципальных предприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в правительстве Сахалина.

Новая квартира Дарья Антонвоа © ИА REGNUM

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В домах строители приступили к внутренней отделке помещений, а также благоустройству прилегающей территории. Будущие жильцы смогут осмотреть квартиры и высказать свои замечания и пожелания застройщику.

«Важно развитие строительства арендного жилья и с позиции привлечения востребованных специалистов в районы. Ведь, чтобы убедить учителя или медика поехать в отдаленный район Сахалинской области, мало предложить ему конкурентную зарплату и создать условия для работы, надо на старте помочь ему решить и вопросы с квартирой», — пояснил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Жители арендных домов смогут выкупить квартиры уже через два года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году в Тамбовской области стартует программа по обеспечению жильём медицинских работников.