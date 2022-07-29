Мирнинский район, , 08:02 — REGNUM Воздушное судно Бе-200 задействовано в борьбе с природными возгораниями в районах Якутии, где пожары приблизились к населённым пунктам. Леса горят в пределах десяти километров от пяти сёл республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе правительства региона.

Тушение лесных пожаров 24.mchs.gov.ru

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К работе также готов вертолёт Ми-8. Воздушные суда будут задействованы в борьбе с огнём возле села Арылах Мирнинского района, Ботулу Верхневилюйского района, Крестях и Нахара Сунтарского района, Налимск Среднеколымского района.

«Из-за высокой температуры и сухих гроз сохраняется высокий класс пожароопасности в лесах. В западных районах и вилюйской группе температура воздуха достигает 40 градусов», — отметили в правительстве Якутии.

В регионе увеличили количество людей и техники, задействованных в авиапатрулировании лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля огонь лесного пожара перекинулся на село Арылах. Сгорели три жилых дома и две постройки, возгорание удалось остановить.