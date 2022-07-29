Хабаровск, 29 июля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Доходы бюджета Хабаровского края за шесть месяцев 2022 года составили 84,1 млрд рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило на сумму 64,9 млрд рублей — показатель выполнен на 51%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Читайте также: Госдума усовершенствует систему распределения субсидий регионам

Как отметили в минфине, положительная динамика поступлений сложилась по всем основным отраслям экономики края. Наибольший прирост налоговых платежей обеспечен предприятиями горнодобывающего комплекса, торговли, рыбного и топливного комплексов, промышленного производства и транспорта.

За полгода край получил помощи из федерального бюджета с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 6% в сумме 17,6 млрд рублей. Расходы составили 79,2 млрд рублей с ростом к уровню 2021 года на 9,8 млрд рублей, или на 14%. Расходные обязательства края исполняются своевременно и в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство внесло в Госдуму законопроект, совершенствующий систему предоставления и распределения субсидий регионам из федерального бюджета.