Аресибо, Пуэрто-Рико, , 07:48 — REGNUM Как минимум пять человек погибли, 68 были спасены в результате опрокидывания лодки в водах Пуэрто-Рико возле острова Мона. Об этом 28 июля сообщило агентство EFE.

Крушение

По данным береговой охраны, на борту лодки находились мигранты из Гаити, бежавшие оттуда на фоне экономического и политического кризиса, а также разгула организованной преступности. Банды на Гаити часто промышляют похищением людей.

Представитель береговой охраны США Рикардо Кастродад сообщил, что 41 мужчина, 25 женщин и двое детей выжили при кораблекрушении, медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что женщина была госпитализирована после столкновения катера и судна на реке Волге под Саратовом.

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