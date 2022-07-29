Чебоксары, 29 июля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, которых обвинили в наркоторговле. Передача товара проходила в том числе через рукопожатия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстанут четыре человека. Правоохранители полагают, что фигуранты уголовного дела в 2020 году наладили поставку наркотиков из Москвы в Чувашию.

По данным следствия, организатором преступной группы арендовались в Чебоксарах несколько квартир, куда доставлялись и расфасовывались наркотики для дальнейшего сбыта.

«Особенностью совершенных преступлений явилось то, что сбыт наркотиков осуществлялся путём передачи потребителям из рук в руки, в том числе в момент рукопожатия», — говорят в надзорном ведомстве.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли более 1 кг наркотиков.

В зависимости от роли и степени участия злоумышленники обвиняются в незаконном сбыте наркотиков, в том числе в составе организованной группы (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ; п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Дело передано в Московский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года в Чебоксарах началось судебное разбирательство в отношении двух иностранных граждан, которых подозревают в незаконном сбыте наркотиков.

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