Улан-Удэ, 29 июля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ вынесен приговор 40-летней местной жительнице, которую обвиняли в истязании приёмных детей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, муж женщины взял под опеку трёх несовершеннолетних девочек, однако у его супруги отношения с детьми не сложились. С сентября 2020 по июль 2021 года она систематически избивала двух сестёр 6 и 8 лет.

«Однажды женщина нанесла одной из девочек удар металлической кочергой по плечу, причинив закрытый перелом костей правой ключицы, а спустя некоторое время клинком кухонного ножа в качестве очередного наказания нанесла потерпевшей удар по кисти, причинив ей резаную рану и перелом ногтевой фаланги пальца руки», — отметили в ведомстве.

Пострадавшие были госпитализированы, после чего о методах «воспитания» обвиняемой узнали правоохранители. Её обвинили в истязании несовершеннолетних, а также причинении вреда здоровью ребёнку с особой жестокостью.

По итогам слушаний подсудимую признали виновной и приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.