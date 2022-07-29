Порт-Морсби, 29 июля, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксировали сейсмологи у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщает государственное геологическое бюро Австралии.

Zeml.info Землетрясение

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 20 километрах к востоку от города Баюн. Глубина залегания очага сейсмособытия составила десять километров. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Тайваня. Его очаг находился в 33 километрах от города Тайдун на глубине 43,6 километра. Подземные толчки ощутили жители прилегающих районов, однако сведений о пострадавших не поступало.