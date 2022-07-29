Тайшет, Иркутская область, , 07:37 — REGNUM Тендер по выбору подрядчика для строительства крупного образовательного объекта объявлен в Иркутске «Единым заказчиком в сфере строительства Иркутской области». Исполнителя договора с начальной ценой 2,3 млрд рублей планируют определить 16 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

По контракту планируется аванс — 10%. Стартовая цена лота, финансируемого из областного бюджета, составляет 2 303 911 836,42 рубля и также включает подготовку проектной документации и инженерные изыскания. Стартуют работы на улице Горького, 21 в Тайшете в конце августа 2022 года, а завершить их должны до 11 сентября 2024 года.

Школа рассчитана на 1275 учеников. В трёхэтажном здании, помимо учебных классов и дополнительных помещений, планируется бассейн. Общая площадь будущего здания — 20 988,51 кв. м, но дополнительно она будет уточнена проектом.

Напомним, тем временем в Карачаево-Черкесии в преддверии Дня Знаний отремонтировали 18 школ.