Вена, , 07:34 — REGNUM Зависимость Австрии от импорта российского газа снизилась и составляет менее 50%, написала 28 июля в своем микроблоге австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее она утверждала, что в 2022 году стране удалось сэкономить около 10% от нормы потребления голубого топлива в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля австрийский канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о невозможности введения эмбарго на российский газ из-за зависимости от него промышленности Австрии и Германии.

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