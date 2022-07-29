Тирасполь, 29 июля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Важность присутствия российских миротворцев, на фоне украинского конфликта, подтвердил в Приднестровье 29 июля глава министерства иностранных дел Республики Виталий Игнатьев в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«Исходим из того, что нынешний трехсторонний механизм миротворчества за 30 лет блистательно себя зарекомендовал, и нет никаких оснований что-то менять. Более того, в условиях глобальной и региональной турбулентности, включая конфликт в соседней Украине, ценность и стабилизирующая роль миротворческой миссии на Днестре для каждого стала максимально очевидной», — отметил Игнатьев.

Как уточнил глава МИД Приднестровья, Республика всегда верит в лучшее, надеясь при этом на рациональный и прагматичный подход, однако власти вынуждены учитывать все сценарии.

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК — коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков также подтвердил заинтересованность региона в присутствии миротворцев. Беляков пояснил, что для Приднестровья присутствие российских миротворцев является единственным средством обеспечения мира и безопасности для региона.

«Поэтому мы будем делать все, чтобы совместную миротворческую операцию никто не дискредитировал, чтобы никто не мешал нашим миротворцам выполнять поставленные задачи по поддержанию мира», — подчеркнул Беляков.

Напомним, уже 30 лет мир в Приднестровье поддерживают совместные миротворческие силы, в которые вошли 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Миротворцы несут службу на 15 постах и КПП, которые находятся на ключевых участках зоны безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Приднестровья Вадим Красносельский провёл встречу с прибывшим в Тирасполь главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом.