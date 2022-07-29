Чебоксары, , 07:33 — REGNUM В Чувашии дорабатывают документ транспортного планирования, который будет вынесен на обсуждение в августе. В числе ключевых изменений — создание государственного пассажирского перевозчика и полный переход на регулируемый тариф. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы Чувашии Олега Николаева по итогам его встречи с министром транспорта и дорожного хозяйства Владимиром Осиповым.

Министр транспорта Владимир Осипов и глава Чувашии Олег Николаев https://cap.ru/

Документ транспортного планирования будет представлен 3 августа. По данным профильного ведомства, в нём предусмотрены мероприятия по повышению качества услуг пассажирских перевозок, оптимизации маршрутной сети, повышение рентабельности и переход на регулируемый тариф, что позволит обеспечить доступность до сельских населённых пунктов с низким пассажиропотоком.

Также рассматривается вопрос создания государственного перевозчика: планируется объединить муниципальные троллейбусные предприятия Чебоксар и Новочебоксарск, передав их в собственность Чувашии.

Также предусмотрено обновление троллейбусного парка: отмечается, что Минтранс России одобрил заявку Чувашии на приобретение в 2024 году на условиях льготного лизинга 40 троллейбусов.

Ранее Олег Николаев в интервью ИА REGNUM заявлял, что если бы на момент начала его работы на посту главы республики «Чувашавтотранс» «был ещё жив, то мы бы сделали всё для его сохранения как главного перевозчика». Он пояснил, что на фоне десятка перевозчиков »крупный государственный игрок мог бы быть центральным звеном, в том числе оператором единого проездного билета, чтобы обеспечивать работоспособность этой системы, нести за неё ответственность и отвечать за безопасность перевозок».

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии определили «наиболее разрушенные» дороги при строительстве М-12