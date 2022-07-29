Березники, Пермский край, , 07:26 — REGNUM Город Березники Пермского края и белорусский Солигорск стали побратимами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Прикамья.

Аэропорт «Березники» Volgo-don

Соглашение было подписано в ходе рабочего визита пермской делегации в Белоруссию. В церемонии участвовали глава администрации Березников Константин Светлаков, а также спикер Солигорского районного исполнительного комитета Андрей Жайлович.

Константин Светлаков отметил, что Белоруссия сейчас как никогда близка для Прикамья. И добавил, что наши народы как были братскими, так и остаются ими.

«И я рад, что теперь Березники и Солигорск стали городами-побратимами», — сказал чиновник. И выразил уверенность в том, что впереди у них много совместной плодотворной работы в разных сферах. Тем более что Солигорск Березники являются центрами калийной промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Прикамья во главе с губернатором Дмитрием Махониным посетила Белоруссию с рабочим визитом.