Кош-Агачский район, Алтай, , 07:23 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Кош-Агачский район (+11), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Анализ на коронавирус chitazdrav.ru

Новые носители также зарегистрированы в Горно-Алтайске, Усть-Канском. Майминском и Улаганском районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 34 990.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 672, в том числе 623 — от COVID-19, 49 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 15, за весь период – 34 121», — отметили в оперштабе.