Вашингтон, 29 июля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США республиканец Джим Джордан написал в своем микроблоге, что в экономике страны разворачивается рецессия.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Его однопартиец конгрессмен Верн Бучанан также сообщил, что Соединенные Штаты входят в рецессию, в то время как представители Демократической партии охвачены «безумием», пытаясь поднять налоги для американцев и потратить сотни миллиардов долларов на «зеленую сделку».

Еще один республиканец из палаты представителей Бадди Картер также указал согражданам в социальных сетях, что США находятся в состоянии рецессии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что американская экономика может избежать рецессии по причине «высоких экономических показателей».

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