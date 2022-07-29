Пермь, 29 июля, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Производители калийных удобрений из Белоруссии расширят сотрудничество с научными организациями Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Флаг Пермского края

Так, в рамках рабочего визита губернатора Дмитрия Махонина было подписано соглашение о побратимских отношениях между Солигорском и Березниками. Также Махонин встретился с гендиректором ОАО «Беларуськалий» Иваном Головатым. В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества, в том числе и в рамках промкооперации с расположеными в Прикамье машиностроительными предприятиями.

Ключевыми темами разговора стали также развитие партнёрских связей в том, что связано с научным обеспечением эффективности и безопасности горного производства. Также шла речь о взаимодействии промышленников Белоруссии и специалистов Пермского федерального исследовательского центра, действующего при Уральском отделении Российской академии наук.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Белоруссию и встретился с её президентом Александром Лукашенко.