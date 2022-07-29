Куала-Лумпур, , 07:17 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные малайзийского минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в королевстве выросло до 35 946 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 3923 носителей SARS-CoV-2, причем 23 из них прибыли из-за рубежа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 668 139 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что к 29 июля в королевстве уже выздоровели и выписались из медучреждений 4 584 907 человек. В настоящее время в Малайзии числится 47 286 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 60 пациентов помещены в отделения реанимации, из них 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.