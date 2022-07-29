Тегеран, , 09:44 — REGNUM 28 июля министр сельского хозяйства Ирана Джавад Садатинежад, находящийся с визитом в иранской провинции Хамедан, в ходе видеоконференции подписал меморандум о взаимопонимании с китайской стороной по экспорту сельскохозяйственной продукции в Китай. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он отметил, что меморандум о взаимопонимании был подписан в соответствии с политикой администрации президента Ибрагима Раиси по укреплению экономического сотрудничества со странами Ближнего Востока и Восточной Азии.

Министр подчеркнул, что в результате интенсивных переговоров между Ираном и Китаем в течение последних нескольких месяцев странам удалось подписать два важных документа.

Садатинежад также сообщил, что один из документов касается экспорта иранских свежих цитрусовых в Китай, что впервые в истории предоставляет Ирану доступ к рынку цитрусовых в Восточной Азии стоимостью 600 миллионов долларов.

Министр отметил, что в настоящее время Иран экспортирует в Китай сельскохозяйственной продукции на сумму до 500 миллионов долларов, что в несколько раз превышает показатели прошлых лет.